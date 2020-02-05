РИАМО - 5 фев. Аэропорт Шереметьево представил стратегические планы на форуме NAIS-2020, в частности, в аэропорту реконструируют взлетно-посадочную полосу №1, размер инвестиций составит 145,5 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ежегодно выставка и форум NAIS представляют векторы развития и новейшие технологии для аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий. Мероприятие проходит в Москве в «Крокус Экспо».

«Шереметьево за последние годы устойчиво и динамично развивается в соответствии с Долгосрочной программой развития до 2026 года и Генеральным планом. Целевые показатели в 100 миллионов пассажиров и 500 тысяч тонн грузов в 2030 году при высоком качестве обслуживания могут быть достигнуты только при условии постоянного и опережающего развития инфраструктуры, эффективной системы менеджмента и применения лучших технологий», - отметил первый заместитель гендиректора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.

В настоящее время аэропорт производит реконструкцию ВПП-1, что фактически означает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3550 метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Инвестиции составят 145,5 миллионов долларов.

До 2026 года в аэропорту будут введены в строй следующие объекты: железнодорожная линия и станции в Северном терминальном комплексе, вторая очередь грузового комплекса «Москва Карго» на 300 тысяч тонн ежегодно, новые объекты аэродромной инфраструктуры, включая эффективные очистные сооружения.

В перспективе, с учетом ввода в строй новых объектов, аэропорт Шереметьево планирует войти в лигу крупнейших авиахабов мира.