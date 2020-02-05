РИАМО – 5 фев. Музей истории автомобильного транспорта АО «Мострансавто» открыли год назад, за это время его посетили более трех тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Постоянная экспозиция музея, в которую входят более 700 экспонатов, начала формироваться еще в 2001 году. Он вновь открылся в феврале прошлого года, посетить его можно совершенно бесплатно. Музей состоит из двух залов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

«Основа коллекции - автобусы, грузовые и легковые машины отечественного производства. Музейный фонд пополняется: например, в прошлом году житель города Видное передал музею свою коллекцию металлических машинок (легковые и грузовые автомобили, автобусы и грузовики в масштабе 1:43)», – отмечается в материале.

Музей открыт для всех желающих каждый вторник и четверг с 12:00 до 15:00. Он находится по адресу: Видное, улица 7-я Линия, дом №23. Предварительно записаться на его посещение можно по телефону: +7(963)722-67-25.

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