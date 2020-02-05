РИАМО - 5 фев. Участники межвузовского архитектурного студенческого фестиваля «Арх Хакатон – 2020» представили идеи нового облика школ, детсадов, физкультурных комплексов и Домов культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главной темой блиц-конкурса с участием студенческих команд стали типовые социальные объекты на территории Подмосковья. Участники должны были переосмыслить облик зданий, не меняя конструктива, основной функции и соблюдая требования к технологическим и инженерно-техническим решениям.

«Задача этого конкурса – инициировать профессиональную дискуссию и исследования социальных пространств, разработать концептуальные предложения по типовым проектам. Все студенты показали высокий уровень, несмотря на очень короткий срок, который был отведен для работы», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Первое место присудили команде из Казани за яркую концепцию по переустройству физкультурно-оздоровительного комплекса в Балашихе. Второе место получила команда из Владивостока за проект реконструкции типового Дома культуры, предлагающий ресурсосбережение и переосмысление социальной функции в соответствии с современным запросом.

Третье место досталось команде из Санкт-Петербурга, которая осовременила типовое социальное жилье, сделав акцент на адаптивность и минимализм.

Специального упоминания жюри заслужили команды Магнитогорска, Нижнего Новгорода и Ростова на Дону. Хакатон состоялся при поддержке комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Союза архитекторов России.