РИАМО - 5 фев. Участники межвузовского архитектурного студенческого фестиваля «Арх Хакатон – 2020» представили идеи нового облика школ, детсадов, физкультурных комплексов и Домов культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Главной темой блиц-конкурса с участием студенческих команд стали типовые социальные объекты на территории Подмосковья. Участники должны были переосмыслить облик зданий, не меняя конструктива, основной функции и соблюдая требования к технологическим и инженерно-техническим решениям.
Первое место присудили команде из Казани за яркую концепцию по переустройству физкультурно-оздоровительного комплекса в Балашихе. Второе место получила команда из Владивостока за проект реконструкции типового Дома культуры, предлагающий ресурсосбережение и переосмысление социальной функции в соответствии с современным запросом.
Третье место досталось команде из Санкт-Петербурга, которая осовременила типовое социальное жилье, сделав акцент на адаптивность и минимализм.
Специального упоминания жюри заслужили команды Магнитогорска, Нижнего Новгорода и Ростова на Дону. Хакатон состоялся при поддержке комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Союза архитекторов России.
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