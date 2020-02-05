РИАМО - 5 фев. Открытое горение ликвидировали в ангаре в поселке Лобаново городского округа Истра на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в результате возгорания один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пожар произошел в одноэтажном здании ангарного типа высотой 20 метров.

«В 19:30 возгорание локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 19:58 ликвидировано открытое горение. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В тушении приняли участие 74 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 29 человек и 9 единиц техники.