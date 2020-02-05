РИАМО - 5 фев. Более 1,3 тысячи жалоб на нарушения земельного законодательства в Подмосковье поступило в Центр управления регионом Московской области в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Специалисты министерства имущественных отношений Московской области курируют в ЦУРе соблюдение требований земельного законодательства, проверка которого осуществляется муниципальным земельным контролем.

«В ЦУРе сотрудники Минмособлимущества получают обращения жителей по нарушениям земельного законодательства – это неиспользование и нецелевое использование земли, самозахват, зарастание сорняками и древесной растительностью, аварийные постройки, угрожающие безопасности людей, и другое. За 2019 год в систему поступило более 1,3 тысячи обращений. Это 100 вопросов ежемесячно, которые мы отрабатываем и решаем», – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Он подчеркнул, что благодаря выстроенной в ЦУР системе министерство получает от жителей информацию о нарушениях при использовании земли, оперативно их решает и выявляет проблемные территории, с которыми нужно работать на опережение.

При поступлении сигнала о нарушении сотрудник ЦУРа связывается с муниципальным образованием, которое в течение двух дней проводит выезд земельного контроля для осмотра участка, указанного в жалобе. В течение семи дней заявитель получает ответ на свое обращение, где содержится информация о результатах осмотра земельным контролем и план дальнейших действий по решению проблемы в рамках муниципального земельного контроля.

С начала 2020 года по профилю Минмособлимущества в ЦУР поступило 70 жалоб, из которых более 50 уже отработаны.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.