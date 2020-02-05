РИАМО – 5 фев. Комплекс городского хозяйства Москвы и компания «Россети Московский регион» в рамках совместной работы выдадут 12,4 мегаватта мощности для строительства по программе реновации крупнейшего ЖК в поселке Ватутинки новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭСК».

В настоящий момент энергетики уже выдали 3 мегаватта мощности для механизации строительства. Еще 9,4 мегаватта будет выдано заявителю после строительства необходимой электросетевой инфраструктуры.

«В рамках договора технологического присоединения энергетики построят распределительную подстанцию с двумя трансформаторами по 1600 киловольтампер каждый, пять блочных комплектных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами по 1250 киловольтампер каждая, а также проложат 26,6 километра кабельных линий», – говорится в сообщении.

Многоэтажная жилая застройка в поселке Ватутинки станет одной из самых крупных на территории ТиНАО. Вместе с жилыми домами планируется строительство поликлиники, административно-делового центра с гостиницей и автосалоном, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также многоуровневого паркинга и пожарного депо.

К 2023 году рядом с жилым комплексом откроются станция метро и перехватывающая парковка.

Всего для обеспечения электроэнергией строительных площадок программы реновации в поселениях Михайлово-Ярцевское, Рязановское, Десеновское и Мосрентген энергетики «Россети Московский регион» выделят 15,2 мегаватта мощности.