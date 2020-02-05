РИАМО - 5 фев. Инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области в ходе проверок выявили 442 нарушения лесного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Зафиксировано четыре незаконные рубки – в Подольском, Бородинском и Егорьевском лесничествах», - говорится в сообщении.

Также инспекторы обнаружили 157 фактов загрязнения или захламления лесов коммунально-бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным мусором и 34 случая самовольного использования лесов.

Согласно Уголовному кодексу РФ, такие нарушители наказываются штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.