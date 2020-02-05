РИАМО – 5 фев. Министерство экологии Московской области подсчитало ущерб природе от незаконной свалки в деревне Мошницы Солнечногорска, площадь размещения составила свыше 6 тысяч квадратных метров, а объем отходов – более 2,65 тысячи кубометров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«По вине ООО «ВИА-Групп» на участке земель, предназначенных для гражданского строительства, организована насыпь грунтов и строительных отходов высотой до метра. Обследование показало, что свалка состоит из лома бетона, асфальта и кирпича, отходов тары и упаковки, а также утильных автопокрышек», – отмечается в материале.

Итоги обследования показали, что общий ущерб, нанесенный почвам незаконной свалкой, превысил 3 миллиона рублей. Компанию-нарушителя оштрафовал на 170 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области для проведения проверки на наличие состава преступления.