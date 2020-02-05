РИАМО - 5 фев. Администрации восьми городских округов Подмосковья передадут еще 21 земельный участок многодетным семьям в феврале, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За прошедшую неделю Минмособлимущество рассмотрело и согласовало земельные участки общей площадью 2,5 гектара для данных целей. Земля будет передана семьям с тремя и более детьми в феврале», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Восемь земельных участков получат семьи в Зарайске, четыре – в Серпухове, по два участка – в Одинцовском городском округе, Бронницах и Коломне, по одному участку будет передано многодетным семьям в Лотошине, Богородском городском округе и Талдоме.

Министр отметил, что в настоящее время совместно с администрациями городских округов ведется работа по подбору крупных участков неразграниченной земли и областной собственности для передачи в городские округа с большим количеством нуждающихся многодетных семей.

В первом полугодии планируется начать передачу массивов муниципальным образованиям.