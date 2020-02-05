РИАМО - 5 фев. В Москве высадят 325,5 тысяч деревьев и кустарников к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Деревья посадят в рамках акции «Миллион деревьев».

«Мы в 2020 году собираемся высадить весной, все высадки будут приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 5,5 тысяч деревьев и 320 тысяч кустарников», - сказал Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, акция «Миллион деревьев», в рамках которой и будут высажены деревья и кустарники, популярна среди жителей Москвы.

«На сайте акции около 80 деревьев и кустарников, которые высаживаются в московских дворах. Это, конечно, не баобабы с пальмами, а те деревья, которые произрастают в средней полосе России», - отметил руководитель департамента.

Акция «Миллион деревьев» проходит в Москве на протяжении 7 лет с 2013 года. Как заметил Кульбачевский, уже озеленена почти половина столичных дворов. А всего в городе высажено более 3 миллионов деревьев и кустарников.