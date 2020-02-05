РИАМО – 5 фев. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков рассказал, как смогут применять новые правила министерства по правилам проезда в поездах и каких пассажиров смогут высадить.

Минтранс предложил высаживать из электричек людей, мешающих другим пассажирам, тех, кто поют, играет на музыкальных инструментах, имеет зловонный запах и грязную одежду. Янков рассказал, по каким критериям все это можно определить.

«В электричках раздражают музыканты, которые включают музыку, а потом еще и ходят, собирают деньги. Конечно, и с тем и с другим нужно бороться. Единственно, что нужно посмотреть – какая будет практика. В отношении музыки – теоретически есть приборы, измеряющие громкость», — отметил эксперт.

Что касается запахов, он подчеркнул, что возможности измерить какой-то определенный запах нет.

«И может быть такое опасение, что эта норма будет применяться не только в отношении асоциальных элементов, но и людей, которые плохо пахнут вследствие каких-то проблем со здоровьем», – отметил Янков в эфире радио Sputnik.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин считает, что в нынешнем виде изменения открывают новые возможности для злоупотреблений.

«По сути, человек приобрел услугу, заплатил за нее деньги. Кому-то он не понравился по субъективным факторам «попахивает – не попахивает», его берут и выкидывают, не возвращая денежные средства. Поэтому я не уверен, что эта инициатива сможет работать в той идее, с которой ее вносили, может быть благой», — сказал спикер.

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