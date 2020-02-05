РИАМО - 5 фев. В Подмосковье прошел резервный резервный день сдачи итогового сочинения, которое позволяет получить допуск к Единому государственному экзамену, всего сочинение писали порядка 600 выпускников областных школ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В испытании приняли участие порядка 600 выпускников – те, кто ранее получил «незачет» или не писал работу по уважительной причине. Во всех 59 пунктах проведения испытание прошло в штатном режиме», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что по за проведением испытания следили 111 общественных наблюдателей, предварительно прошедших аккредитацию министерства образования.

Все прошло без эксцессов и нарушений, на местах проведения испытания были созданы комфортные условия для экзаменуемых. Результаты станут известны не позднее 19 февраля.

«Результаты сочинения не только становятся допуском к единому госэкзамену, но и могут быть учтены в качестве индивидуальных достижений абитуриента при приеме на обучение в отдельных российских вузах», – заключила Каклюгина.

Еще один дополнительный день сдачи будет организован 6 мая 2020 года.