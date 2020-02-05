РИАМО - 5 фев. Более 30 жителей аварийного дома на переулке Некрасова, 11А в Егорьевске переедут в новый дом в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» завершили строительство многоквартирного трехэтажного дома для переселенцев в городском округе Егорьевск.
«В настоящий момент подана заявка на получение разрешения на ввод в эксплуатацию новостройки, расположенной в микрорайоне Заречье. После получения разрешения на ввод и постановки дома на кадастровый учет с переселенцами будут заключены договоры соцнайма и мены», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Он добавил, что новое жилье получат 34 жителя аварийных домов. Всего будет расселено 11 жилых помещений общей площадью 430,1 квадратных метров.
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