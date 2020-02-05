РИАМО - 5 фев. Минэкологии Подмосковья предлагает внести поправки в федеральное законодательство, которое позволит жителям поселений возле особо охраняемых природных зон (ООПТ) расширить список разрешенной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Режим особой охраны заповедных территорий накладывает ограничения на многие виды деятельности, что в ряде случаев ведет к ущемлению прав жителей. Минэкологии поддержало Минприроды РФ, которое предложило внести поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

«Минэкологии предложило внести поправки в федеральное законодательство, которые разрешают собственникам совершать сделки по приобретению или отчуждению объектов недвижимости, расположенных в границах ООПТ, прокладывать дороги к населенным пунктам и обеспечивать их необходимой коммунальной инфраструктурой», – говорится в сообщении.

Смягчение режима охраны позволит улучшить качество жизни людей, живущих на заповедной территории.

Природные зоны, созданные в предыдущие годы, не имели точно описанных границ, что порой приводило к конфликтам. Сегодня Минэкологии исправляет этот недочет: определяет четкие границы заповедных территорий, ставит их на кадастровый учет и информирует жителей об охранном режиме.

«Наша позиция такова: если поселение, в котором живет человек, оказалось в границах ООПТ, житель должен иметь достойные для жизни условия и иметь возможность распоряжаться своей недвижимостью», – отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.