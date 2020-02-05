РИАМО - 5 фев. Пресненский районный суд принял решение передать в органы опеки девочку, которая пять лет находилась в частной клинике без внимания родителей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Суд решил передать в органы опеки девочку, которая всю жизнь провела в частной клинике «Мать и дитя». <…> Родителей несовершеннолетней ограничили в родительских правах», – сказал собеседник агентства.

Суд также определил, что ребенок должен будет содержаться в органах опеки до совершеннолетия.

Девочка родилась в 2014 году, после чего родители оставили младенца в перинатальном центре из-за недоношенности. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец.