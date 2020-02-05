РИАМО – 5 фев. На заседании 6 февраля подмосковный парламент планирует принять план мероприятий по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, в основном сроки исполнения мероприятий – до конца весенней сессии, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«На очередном заседании думы планируется принять план мероприятий по реализации январского послания президента. В документе более двух десятков пунктов: это и работа по изменению федерального и регионального законодательства, а также круглые столы, слушания, расширенные и выездные заседания комитетов по всем основным проблемным вопросам, озвученным президентом», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что президент обращал внимание на создание ясельных групп, обеспечение школьников горячим питанием, подготовку педагогических кадров и другие вопросы.

Брынцалов уточнил, что также профильным комитетом будет проведен мониторинг правоприменения закона о соцподдержке – речь идет о реализации прав детей и семей на возмещение расходов на отдых, проезд и оплату коммунальных услуг.

«Свои предложения в документ вносили комитеты, фракции, преимущественно их сроки исполнения – до конца весенней сессии», – заключил Брынцалов.

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января. В ходе послания глава государства в частности анонсировал ряд мер финансовой поддержки для российских семей, в том числе продление программы материнского капитала.

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