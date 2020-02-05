РИАМО - 5 фев. В Бутырском районе столицы для студентов колледжа возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном площадью более 5,9 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Спортивное сооружение планируется построить на территории колледжа по подготовке социальных работников по адресу: улица Большая Новодмитровская, владение 63. Площадь участка под застройку составляет 0,6 гектара. Высота здания не превысит 35 метров. Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже одобрил соответствующие изменения в правила землепользования и застройки столицы.

Княжевская добавила, что комплекс построят за счет городского бюджета, ФОК уже включили в Адресную инвестиционную программу столицы.