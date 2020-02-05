РИАМО - 5 фев. За 2019 год специалистами АО «Мособлэнерго» проведен капитальный ремонт 243,5 километра кабельных и воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, при капитальном ремонте воздушных линий электропередачи была выполнена замена неизолированного провода магистрали на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии», - отмечается в материале.

Также силами компании от деревьев и кустарников очистили почти 210 гектаров трасс у воздушных линий электропередачи. Кроме того, были отремонтированы здания и установленное в них оборудования 466 трансформаторных и распределительных подстанций.

Все работы провели по графику. Больше всего работ по программе капремонта провели весной и летом. Работы проводились силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.