РИАМО - 5 фев. В Подмосковье в рамках нововведений в земельном законодательстве впервые провели аукцион по аренде земельного участка в Мытищах среди субъектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Впервые в Московской области комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с министерством имущественных отношений региона был проведен аукцион по аренде земельного участка среди субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказала председатель комитета Елена Волкова.

За победу в аукционе боролись пять участников. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы за пользование участком превысил начальную цену в 10 раз.

В аренду сдан востребованный в инвестиционном плане земельный участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров, находящийся в собственности Московской области в городе Мытищи на улице Юбилейная. Вид разрешенного использования – рынки.

Ежегодные поступления от аренды данного земельного участка в бюджет Подмосковья составят более 10 миллионов рублей при начальной цене предмета аукциона 960 тысяч рублей.