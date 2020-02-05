РИАМО - 5 фев. Подмосковье вошло в тройку лидеров в номинации «Самый активный регион» Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету – 2019», в топ-3 также вошли Татарстан и Воронежская область, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С октября 2019 года в Подмосковье реализуется проект «Активное долголетие». Люди старшего поколения могут бесплатно обучиться компьютерной грамотности и не только. 76,9% участников конкурса из Подмосковья уже окончили курсы компьютерной грамотности.

«Я благодарю всех, кто принимал участие в конкурсе и желаю новых побед и личных достижений. Благодаря вашей активности Подмосковье уже несколько лет входит в топ-10 самых активных регионов!» – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В конкурсе приняли участие свыше 4,5 тысячи пенсионеров из 79 регионов России, где 6,6% от всех работ поступило от пенсионеров Московской области.

Кроме того, Александр Малаш из Коломны, Петр Гречкин из Пущина и Борис Орлов из Одинцова были отмечены как самые возрастные участники – старше 90 лет.