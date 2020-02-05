РИАМО - 5 фев. Министерство инвестиций и инноваций Московской области проведет встречу с бизнес-сообществом Пушкинского городского округа и соседних муниципалитетов 6 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Встреча пройдет в городе Пушкино по адресу: Московский проспект, дом 12/2, администрация, кабинет 31. Начало встречи в 10:00, регистрация на мероприятие с 9:30.

«Развитие бизнеса является одним из наиболее важных приоритетов развития Московской области. Вы помогаете нам создавать рабочие места, а налоговые отчисления от организаций позволяют нам совершенствовать социальную сферу и благоустраивать города», - отметила министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

В ходе встречи обсудят поиск земельных участков или помещений для развития бизнеса, существующие федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, а также процедуру их получения, возможности продвижения продукции и выход на экспорт, развитие производительности труда на предприятиях и профессиональную подготовку кадров.

Записать на встречу можно по телефону горячей линии для бизнеса Подмосковья 0150 и по ссылке.