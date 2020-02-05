РИАМО - 5 фев. Свыше 3 миллионов деревьев и кустарников высадили с 2013 года в Москве в рамках акции «Миллион деревьев», сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году.

«Мы вышли уже за этот символический миллион. Акция очень популярна. <…> Раньше мы просто собирали заявки через управы, префектуры, через наш департамент на сайте. С 2014 года к нам подключился портал «Активный гражданин», и сейчас практически все заявки поступают в электронном виде», - сказала Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, самым популярным кустарником по результатам голосования граждан оказалась сирень. А вот титул самого популярного дерева прыгает из года в год от липы к березе, от клена к каштану. Всего на сайте акции представлены около 80 деревьев и кустарников, которые высаживаются в московских дворах.