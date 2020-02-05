РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В подмосковном Подольске в 2020 году завершится реконструкция тоннеля на одноименной железнодорожной станции, сообщается в группе «Официальный Подольск».

В 2020 году на МЖД продолжается строительство тоннелей и конкорсов (современных крытых пешеходных переходов) по совместному проекту ОАО «РЖД» и правительства Москвы – Московские центральные диаметры.

«В 2020 году на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» на станциях Новодачная, Долгопрудная, и Сетунь будут построены конкорсы, а на станции Баковка - дополнительный подземный пассажирский вестибюль. На МЦД-2 «Курско-Рижcкий» конкорсы построят на станциях Опалиха и Нахабино, а на станции Подольск завершится реконструкция тоннеля», - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году на Московской железной дороге запланировано построить 12 оборудованных светозвуковой сигнализацией переходов через пути. Из них 11 построят на территории Московской области.