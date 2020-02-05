РИАМО – 5 фев. В поселке Лобаново городского округа Истра произошел пожар в постройке, огонь охватил площадь 1 тысяча квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Пожар произошел по адресу: поселок Лобаново, строение 17.
«Здание метало-каркасное, быстровозводимое, одноэтажное, высота 20 метров, размерами в плане 40 на 50 метров, электрифицировано, кровля металлическая по обрешетке», – говорится в сообщении.
Предварительно, на момент возникновения пожара внутри никого не было.
В тушении участвуют 81 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 53 человека и 15 единиц техники.
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