РИАМО – 5 фев. В поселке Лобаново городского округа Истра произошел пожар в постройке, огонь охватил площадь 1 тысяча квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Пожар произошел по адресу: поселок Лобаново, строение 17.

«Здание метало-каркасное, быстровозводимое, одноэтажное, высота 20 метров, размерами в плане 40 на 50 метров, электрифицировано, кровля металлическая по обрешетке», – говорится в сообщении.

Предварительно, на момент возникновения пожара внутри никого не было.

В тушении участвуют 81 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 53 человека и 15 единиц техники.