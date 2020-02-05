РИАМО – 5 фев. Сбой в работе сервисов «Яндекса» устранен, практически перестали поступать жалобы от пользователей, следует из данных сервиса Downdetector.

Downdetector отслеживает сбои в работе известных интернет-ресурсов. Информация о сбоях в «Яндексе» начала поступать примерно с 15:45.

Пользователи в основном жаловались на работу почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Жалобы поступали практически из всех крупных городов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пик жалоб пришелся примерно на 17:00, после этого количество начало постепенно уменьшаться. В 19:00 отчеты продолжали поступать, но уже не в таком большом количестве.