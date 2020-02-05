РИАМО - 5 фев. Столичный департамент культурного наследия утвердил предмет охраны церкви Троицы XVII века в Никитниках в Тверском районе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Данный храм обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

«Эксперты провели масштабное исследование, в рамках которого изучили фасады и интерьеры памятника, а затем сформировали перечень всех исторических элементов, создающих уникальный облик церкви. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться с учетом предмета охраны», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, в этом году запланирована реставрация здания.

Существующий храм был построен в 1631-1634 годах на средства семьи состоятельных купцов Никитниковых. После небольшой перестройки храм в 1650-х годах был расписан царскими мастерами-живописцами Симоном Ушаковым, Яковом Казанцем и Иосифом Владимировым.