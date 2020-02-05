РИАМО - 5 фев. В текущем году на территории Москвы планируется построить и реконструировать порядка 100 километров газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Реконструкция позволяет снизить уровень износа и повысить надежность системы газоснабжения города.

«Более половины объема работ будет выполнено в рамках столичных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, развития и благоустройства городской среды», – отмечается в сообщении.

В результате реализации комплекса мероприятий по реконструкции газовых сетей за последние годы их износ в столице снизился с 36 до 31%. Высокие темпы снижения износа вывели Москву в лидеры по данному показателю среди российских городов.

В 2019 году в рамках городских программ переложили 86 километров газопроводов, в том числе более 11 километров обновили в рамках программы благоустройства «Мой район».