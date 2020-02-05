РИАМО - 5 фев. В текущем году на территории Москвы планируется построить и реконструировать порядка 100 километров газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».
Реконструкция позволяет снизить уровень износа и повысить надежность системы газоснабжения города.
В результате реализации комплекса мероприятий по реконструкции газовых сетей за последние годы их износ в столице снизился с 36 до 31%. Высокие темпы снижения износа вывели Москву в лидеры по данному показателю среди российских городов.
В 2019 году в рамках городских программ переложили 86 километров газопроводов, в том числе более 11 километров обновили в рамках программы благоустройства «Мой район».
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