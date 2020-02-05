РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 фев. В подмосковной Балашихе в текущем году планируется вручить ключи от квартир еще 858 обманутым дольщикам, в 2019 году квартиры получили более 1,5 тысячи граждан, сообщил замглавы администрации муниципалитета Сергей Лукичев.

В среду глава Балашихи Сергей Юров, депутаты Мособлдумы, представители администрации, совета депутатов, общественной палаты, ТОС округа и предприниматели обсудили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также приоритетные задачи, которые предстоит реализовать в Балашихе в текущем году. Среди них – решение проблем обманутых дольщиков.

«Еще несколько лет назад Балашиха была в числе антилидеров по количеству обманутых дольщиков на территории региона. В 2019 году при поддержке правительства Московской области, личного участия губернатора из 15 тысяч дольщиков, получивших квартиры в Подмосковье, 1,5 тысячи человек получили их в Балашихе. В 2020 году планируем полностью решить вопрос с долгостроями и выдать ключи еще 858 горожанам», – сказал Лукичев.

Он добавил, что в деревне Федурново застройщиком «Каскадстройсервис» до конца текущего года будут введены эксплуатацию два корпуса на 675 квартир. В третьем квартале будет достроен ЖК «Салтыковка-престиж» на 64 квартиры в таунхаусах. Также найдены инвесторы и для трех многоэтажных домов на 119 квартир в микрорайоне Леоновский парк.

В ходе мероприятия обсудили и другие ключевые задачи, стоящие перед Балашихой в 2020 году – продолжение строительства новых школ, детских садов, больниц, завершение капитального ремонта учреждений культуры и спорта, поддержку незащищенных слоев населения, семей, малого бизнеса, создание рабочих мест.

Общественная палата, депутаты регионального парламента будут находиться в тесном сотрудничестве с местным депутатским корпусом, исполнительной властью и продолжат обсуждение послания с жителями микрорайонов округа.

Всего в государственных программах Московской области на территории Балашихи запланирована реализация 64 мероприятий.