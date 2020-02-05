РИАМО - 5 фев. Жители Москвы за январь сдали на переработку 40 тысяч елей, это больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Акция по экологической утилизации новогодних елок и переработке их в щепу «Елочный круговорот - 2020» стартовала в столице после Нового года.

«Надо сказать, что в этом году, опять же, мы очень большую работу проделали в PR-пространстве: мы начали эту акцию заранее анонсировать, сделали очень неплохую навигацию, брендирование. Если взять прошлый год, то за весь период с 10 января до 1 марта москвичи сдали 27 тысяч деревьев», - сказал Кульбачевский в интервью телеканалу «Москва 24».

Кульбачевский добавил, что активнее всего ели на переработку сдают жители Южного административного округа.

Руководитель департамента рассказал, что акция по утилизации новогодних елок проводится в столице с 2016 года. В тот год в Москве работал всего один пункт выдачи. За 10 дней его работы удалось собрать 600 деревьев.

«А сегодня уже 400 пунктов приема и 10 пунктов переработки, где, непосредственно, пихты, ели, сосны, которые, по традиции, выставляются в московских квартирах в канун новогодних праздников и после этого, естественно, подлежат утилизации», - отметил он.