РИАМО - 5 фев. В Москве на Староконюшенном переулке выставили на аукцион помещения в двухэтажном историческом здании, площадью 78,8 квадратных метра на одном этаже и 82,7 квадратных метра на втором этаже, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Здание расположено на Староконюшенном переулке, дом 33, в районе Арбат, в восьми минутах ходьбы от метро Кропоткинская. Оно является объектом культурного наследия. Привлекательным условием для инвестора должны стать развитая инфраструктура района и высокая концентрация исторических и культурных объектов.

«В двадцатые годы XX века в доме проживали члены литературного объединения «Кузница» и даже издавали одноименный журнал. В послевоенное время здание было отдано под квартиры высшему командованию Военно-морского флота. В нем до сих пор располагаются жилые помещения», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что стартовые цены лотов на первый и второй этаж – 14,6 и 20,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе на покупку первого этажа можно до 15 апреля, второго этажа – до 11 марта.

Выставленный на продажу дом построили в 1901 году по проекту архитектора Евгения Опуховского в стиле неоклассицизм. После революции в здании жили молодые писатели: Алексей Новиков-Прибой, Федор Гладков, Александр Неверов и Николай Ляшко, которые создали литературное объединение «Кузница».

Представители «Кузницы» претендовали на главную роль в деле развития новой пролетарской культуры, по их инициативе в 1920 году была основана Всероссийская ассоциация пролетарских писателей.