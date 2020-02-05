РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска местные жители изготовили и установили за свой счет обелиск и табличку для памятной аллеи к 75-летию Великой Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

«Жители решили отдать дань уважения поколению победителей – тем, кто вернулся с войны или пережил трудности войны в тылу. Именно это поколение высадило липовую аллею в 50-60 годах. Несмотря на все тяготы послевоенного времени, люди думали о будущих поколениях и о том, каким они увидят свою малую родину. Сейчас, в преддверии 75-й годовщины Победы, группа жителей проявила инициативу. За свой счет они изготовили и установили обелиск и памятную табличку», – сказал Старчак.

По его словам, также инициативная группа написала обращение в совет ТОС «Дубровицы» о присвоении аллее собственного имени. Совет ТОС поддержал инициативу. Весной ТОС «Дубровицы» планирует за свой счет высадить возле памятного обелиска декоративные растения.

«Соответствующее обращение будет направлено главе округа Николаю Пестову. Не сомневаюсь в том, что инициативу поддержат чиновники, тем более что она не потребует никакого финансирования из бюджета. Все мероприятия жители уже выполнили сами», – заключил Старчак.