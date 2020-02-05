РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Представители регионального оператора «МСК-НТ» в ходе экоурока в детском саду №66 «Пчелка» в Подольске рассказали детям о переработке вторсырья и показали тематический видеоролик, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница регоператора.

Компания ООО «МСК-НТ» продолжает проводить экоуроки в школьных и дошкольных учреждениях Чеховского кластера. Подрастающее поколение, особенно дошкольного возраста, очень любознательно. Малыши уже знают, что из вторсырья можно получить новые полезные вещи, а также владеют навыками сортировки отходов. Воспитатели «Пчелки» приучают ребят правильно разделять мусор.

«5 февраля воспитанники подольского детского сада №66 «Пчелка» приобщились к правилам раздельного сбора мусора и сделали первый шаг на пути к экологичному будущему. Они узнали, что из переработанных пластиковых бутылок можно получить флисовую ткань для новых игрушек или одежды, 600 килограммов макулатуры спасут от вырубки 10 деревьев, а алюминиевые банки от напитков могут стать частью велосипеда или даже самолета», – сказала сотрудница.

Завершил экоурок тематический видеоролик двенадцатилетней ученицы Липицкой школы Нигоры Буевич, который стал призером прошлогоднего конкурса компании ООО «МСК-НТ».

В некоторых семьях сортировка отходов стала нормой. Дети рассказали, что помогают родителям раскладывать подлежащие к переработке вещи в нужные контейнеры.

Воспитанники и сотрудники детского сада «Пчелка» также являются участниками благотворительной акции «Добрые крышечки», собирают ценное вторсырье большими партиями, а региональный оператор вывозит их на базы благотворительного фонда.