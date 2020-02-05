РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже двух курток из сетевого магазина, им оказался 47-летний местный житель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-ого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 22-летней представительницы одного из сетевых спортивных магазинов на Большой Серпуховской улице о том, что неизвестный совершил хищение двух курток из торгового зала. Общий материальный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 47-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.