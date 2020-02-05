РИАМО - 5 фев. Шатурские пожарные спасли собаку, провалившуюся в яму около участковой больницы в поселке Бакшеево, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Медсестра услышала жалобный вой из приямка около стены участковой больницы и увидела застрявшую там собаку. Женщина позвонила в службу спасения 112», – сказал пожарный 290-й пожарной части Роман Жуков.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия.

По его словам, специальной техники для спасения животного не потребовалось.