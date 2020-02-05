РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Сотрудники полиции подмосковных Люберец помогли задержать троих злоумышленников, подозреваемых в грабеже, сумма ущерба составила один миллион рублей, сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из города Люберцы при участии Росгвардии задержаны трое подозреваемых в совершении грабежа. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», - говорится в сообщении.

Около кафе на улице Побратимов в Люберцах злоумышленники напали на двоих жителей, одному из которых удалось вырваться и убежать. Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тысяч рублей, банковские карты, шесть телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в одном из кафе в городе Москве», - поясняется в материале.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество, а также предметы, визуально схожие с пистолетами и патронами, которые направлены на баллистическую экспертизу.

«В отношении подозреваемых следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.