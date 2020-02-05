РИАМО - 5 фев. Обустроена архитектурно-декоративная подсветка фасадов крупнейшего в Европе крытого тематического парка «Остров Мечты» в Москве, концепция подсветки подчеркнет общий дизайн здания, она содержит порядка 500 элементов осветительного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы холдинговой компании «Остров Мечты».

Главный фасад украсило заливающее освещение прожекторов 160-320 ватт, которые установили на кровле лестничных павильонов. На башнях и кровле главного фасада также создали эффект «лунного света». Заливающее освещение боковых фасадов создавалось прожекторами 150-200 ватт, которые поставили на уличные опоры.

«При разработке декоративной подсветки мы стремились создать органичный ансамбль и подчеркнуть архитектурный стиль «Острова Мечты», поэтому выбирали определенные приемы освещения, цвет и интенсивность прожекторов. Например, мощности всех светильников подобраны с учетом габаритов здания и внешней освещенности, чтобы достигнуть комфортного для зрения уровня яркости», - рассказал руководитель проекта Константин Голубев.

Концепция подсветки подразумевает окрашивание фасада замка «Острова Мечты» в цвета самоцветов . Его будет видно с большего расстояния: от проспекта Андропова, улицы Трофимова, Проектируемого проезда №4062, а также со стороны Нагатинской набережной, моста через Кожуховский затон и Москвы–реки.