РИАМО - 5 фев. В Балашихе прошло заседание рабочей группы по рекультивации мусорного полигона «Кучино», он был закрыт в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В заседании приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, председатель общественной палаты городского округа Елена Жарова, экологи, общественные активисты.

«Мы подняли вопрос, связанный с приемкой работ прошлого года. Обсуждали судьбу территории вокруг полигона. Это первое, чем стоит заняться после того, как мы начнем его эксплуатировать – содержать те системы, которые сделали. Часть работ, которые были запланированы на конец 2019 года, перенесли на начало 2020 года из-за погодных условий», – сказал Бида.

Он добавил, что на полигоне завершат биологический этап рекультивации – тело свалки укроют слоем чернозема. Также там обустроят дороги для движения техники.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

В Подмосковье закрыли уже 28 из 39 старых свалок. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил в 2020 году закрыть полигоны «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове.