РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Двенадцать золотых медалей завоевали люберецкие спортсмены на турнире по фигурному катанию в Лыткарине, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе Лыткарино состоялся ХlV турнир по фигурному катанию на коньках, посвященный памяти заслуженного тренера России В.К. Давыдова.

«На счету люберчан 12 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей по разным спортивным разрядам. Поздравляю ребят и желаю новых спортивных побед!» - сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Всего более 50 воспитанников люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва приняли участие в соревнованиях.