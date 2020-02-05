РИАМО - 5 фев. Подмосковные полицейские совместно с росгвардейцами задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении на территории Люберец, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Грабители напали на двоих граждан недалеко от кафе по улице Побратимов. Одному из них удалось сбежать, второго мужчину посадили в его же машину, где забрали 300 тысяч рублей, шесть мобильных телефонов, наручные часы, банковские карты и личные документы, а также травматический пистолет. Общая сумма ущерба составила более 1 миллион рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в одном из кафе в городе Москве», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже полицейские нашли похищенные вещи, а также патроны и пистолет. Их направили на баллистическую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (разбой). Подозреваемые находятся под стражей.