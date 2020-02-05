РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 фев. Воспитанникам школы №3 городского округа Мытищи рассказали правила поведения при пожаре и задымлении, говорится в сообщении пресс-службы КИЦ «Леонидовка».

В среду совместно с «Мособлпожспас» в КИЦ «Леонидовка» прошла акция «Территория безопасности». Гости из средней образовательной школы №3 прослушали выступление спасателей.

«Сегодня у нас в ДК были сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Ребятам из школы №3 рассказали, как вести себя при пожаре, задымлении. Также рассказали, что нельзя выходить на лед, цепляться за электрички, прыгать с платформ», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия сотрудники «Мособлпожспаса» также продемонстрировали оборудование для спасения людей.