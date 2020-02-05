РИАМО - 5 фев. Эксперты Росконтроля исследовали наиболее распространенные марки жидкого мыла на отечественном рынке и выявили самое лучшее по сумме характеристик, сообщает Федеральное агенство новостей.

«Были проверены марки Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO», – говорится в материале.

Эксперты разъяснили, что для исследования отобрали марки, в которых показатель pH (кислотности - ред.) имеет значения 5,0–8,5, так как именно такому стандарту должны соответствовать средства, которые контактируют с кожей.

Еще одним важным критерием является пенообразующая способность мыла. Пенный показатель у хорошего мыла не должен опускаться ниже 145. Среди выбранных брендов самое маленькое пенное число у Aura – 151, а самое большое – у марок «Рецепты бабушки Агафьи» и Favorite ECO (164).

Специалисты подчеркнули, что все марки жидкого мыла могут быть рекомендованы к покупке.

Известно также, что беременным женщинам не рекомендуется пользоваться антибактериальным мылом, так как это может нанести вред малышу из-за содержания в этих средствах триклокарба. Данное вещество способно накапливаться в организме ребенка.