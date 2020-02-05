РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 фев. В Домодедове возбудили уголовное дело по факту убийства 13-летнего мальчика, в совершении данного преступления подозревают отца ребенка, сообщается на официальной странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным следствия, 5 февраля 2020 года утром мать мальчика, вернувшись с работы домой, увидела своего супруга, сидящего на полу рядом с ножом. Мужчина сообщил ей, что убил сына. Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями. После чего выбежала на улицу и позвонила в полицию», - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, также ими получены образцы для сравнительных исследований, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

«Допросить отца мальчика до настоящего времени не представилось возможным в связи с возбудимым и агрессивным поведением последнего, связанным с психическим расстройством. Он госпитализирован для обследования в Домодедовский психоневрологический диспансер», - добавляется в материале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, лица причастные к убийству, а также причины и условия, приведшие к наступлению трагических последствий.