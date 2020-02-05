РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Довыборы в совет депутатов городского округа Люберцы пройдут в сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В среду люберецкие партийцы обсудили вопросы предстоящих выборов. Главной темой Партийного часа стали предстоящие довыборы.

«В сентябре текущего года в городском округе Люберцы пройдут довыборы в местный совет депутатов. У нас 8 округов, в каждом из которых по четыре депутата. Из 7 округа выбыли два депутата, поэтому для сохранения легитимности в Люберцах пройдут предварительное голосование и довыборы», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.

В ходе заседания были определены первоочередные задачи местного отделения партии в предвыборный период и организационные вопросы.