РИАМО - 5 фев. Официальный портал правительства Московской области опубликовал интерактивную карту площадок патриотической акции «Про героя».

Акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в конце января. Участники проекта могут создать видеоролики с рассказами о своих героях войны – фронтовиках, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей.

На онлайн-карте можно найти адреса студий, где жителям Подмосковья помогут снять видео. Для каждой точки на карте указаны контакты и режим работы площадки.

Записи в рамках акции «Про героя» принимают до 31 марта. После материалы будут готовить к интерактивной экспозиции. Ролики покажут в День Победы на фасадах подмосковных домов и в парках региона. Также видеопортреты станут частью мультимедийного мемориала в музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево.