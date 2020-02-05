РИАМО – 5 фев. Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк поделились в Сети переживаниями по поводу долгого отсутствия новостей о состоянии ее здоровья, сообщает Газета.ru.

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Поклонники Заворотнюк в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке актрисы, поделились переживаниями по поводу ее исчезновения.

«Когда же мы увидим наше солнышко, каждый день жду хороших новостей», «Я уже с ума схожу от отсутствия хороших новостей. Отвлекаю себя, стараюсь веселиться, понимаю, что жизнь продолжается», «Очень тяжело, когда твой кумир болен, а ты не можешь ничем ему помочь. Только любить, ждать и надеяться», — написали поклонники в комментариях к последней публикации, которая появилась 31 декабря 2019 года.

Близкие актрисы после сообщений СМИ о ее болезни сначала отказывались комментировать какую-либо информацию. Однако через некоторое время они подтвердили, что Анастасия действительно больна, но опровергли все слухи о ее тяжелом состоянии.

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