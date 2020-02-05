РИАМО - 5 фев. Сотрудники ЗАГС Подмосковья с 1 сентября 2019 года зарегистрировали в роддомах и перинатальных центрах более 24 тысяч детей, все они получили свидетельства о рождении, сообщила начальник Главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.

В доме правительства Московской области в среду прошло заседание коллегии Главного управления ЗАГС Подмосковья.

«С 1 сентября на 41 удаленном рабочем месте органов ЗАГС в родильных домах и перинатальных центрах сотрудниками зарегистрировано более 24 тысяч детей», – сказала Филатова на заседании.

По ее словам, услугами ЗАГС до выписки из родильного дома воспользовались 99% родителей.

«Всем родителям выдали свидетельства о рождении, справки для получения единовременного пособия. Всем детям присвоен ИНН. Полис ОМС оформили 72% детей. СНИЛС получили 68%», – добавила Филатова.