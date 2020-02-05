РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. Спортсменки из подмосковного Красногорска одержали победу на чемпионате Московской области по мини-футболу, они примут участие в первенстве России, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Наши спортсменки команды «Зоркий» 2004-2005 годов рождения досрочно выиграли чемпионат Московской области по мини-футболу. Ура! В очередном матче наши девчонки разгромили соперниц из городского округа Балашиха со счетом 12:0. И путевка на первенство России уже в кармане», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что финал соревнований пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 9 марта.

«В прошлом году нашим футболисткам совсем немного не хватило до бронзы. Говорят, в этом году едут только за победой. Держим кулачки за наших красавиц и только вперед!» – заключила глава муниципалитета.