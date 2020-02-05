РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Свыше 110 коек для пациентов разместили в хирургическом корпусе стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы после ремонта, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проинспектировал качество проведенного капремонта в хирургическом корпусе стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы. Здание было построено в 1937 году.

«Был отремонтирован хирургический корпус стационарного отделения №1, в частности, входная группа, приемное отделение, травматологическое отделение, терапевтическое отделение, отделение эндоскопии, лаборатория. Отделение терапии рассчитано на 50 коек, отделение травматологии - на 65», - сказал Ружицкий.

На ремонт выделили свыше 46 миллионов рублей из регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Ружицкий добавил, что капитальный ремонт провели очень качественно. Общая площадь составила порядка двух тысяч квадратных метров. Во время ремонта полностью заменили кровлю, облицевали фасад керамогранитной плиткой с утеплением, отремонтировали операционный блок, 1 и 2 этажи, установили новые консоли в операционном блоке. Также заменили все инженерные сети и провели ряд других работ.