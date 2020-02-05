Федеральное государственное унитарное предприятие «Президент-Отель» развернуло для своего маркетингового подразделения аналитическую платформу на основе технологий Mango Office.



«Президент-Отель» принимает гостей самого высокого уровня и статусные международные мероприятия, включая встречи глав государств и правительств, крупнейшие политические, деловые и культурные форумы.



«Это сложный высококонкурентный рынок, успех на котором определяют традиции гостеприимства, высочайший уровень сервиса, а также нестандартные маркетинговые практики, обеспечивающие возможность привлекать особых клиентов с особыми запросами. Естественно, все это распространяется на нашу стратегию в digital и формирует определенные требования к аналитике», — отметила директор по маркетингу ФГУП «Президент-Отель» Лиана Антонова.



По словам продакт-менеджера «Манго Телеком» Дмитрия Солодкина, с учетом специфики заметную долю первичных обращений в «Президент-Отель» составляют телефонные звонки.



«Их необходимо безошибочно сопоставлять с факторами рекламных коммуникаций и типом сервиса, который хочет получить потенциальный клиент. Кроме того, серьезный акцент ставится на высокую доступность системы и ее надежность», — отметил Солодкин.



Платформа динамического коллтрекинга Mango Office предлагает собственные технологии «Манго Телеком», которые обеспечивают максимально точную аналитику — за счет автоматического добавления на сайт телефонных номеров, с помощью которых идентифицируются обращения.



Другие популярные решения требуют предварительной покупки пула номеров для коллтрекинга, что снижает эффективность аналитики (если пользователей на сайте больше, чем свободных номеров, возникают ошибки) или ее экономичность.



Крупный оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» представил сервис коллтрекинга в 2017 году, продукт быстро получил профессиональное признание (включая премию ComNews Awards 2017), а позднее развился до полноценной системы сквозной аналитики.



Между ФГУП «Президент-Отель» и «Манго Телеком» заключен государственный контракт.