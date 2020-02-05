РИАМО - 5 фев. Ситуационный центр организации дорожного движения Москвы за январь посетили больше сотни учеников из шести столичных школ, ребят обучили правилам безопасного поведения на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Ребятам провели экскурсию по центру и рассказали о том, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают пробки на дорогах и как управляют светофорами. Также для школьников провели урок по безопасности дорожного движения.

«В рамках урока детям напоминают основные правила дорожного движения для пешеходов, рассказывают о других участниках дорожного движения и о правилах поведения в городе», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия детям подарили световозвращающие брелоки.

Социальные акции, направленные на профилактику детского травматизма, проходят в ЦОДД регулярно.

«Дети – самые незащищенные участники дорожного движения, поэтому для нас важно донести до них простые правила поведения в городе, которые помогут сохранить им жизнь, поэтому мы взяли на себя такую социальную миссию – проводить уроки», – отметил представитель пресс-службы ЦОДД.

По его словам, в 2019 году состоялось порядка 200 уроков, в рамках которых обучили несколько тысяч детей.